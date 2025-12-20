На ремонт двух дорог в Марий Эл направят почти 200 млн рублей
В Марий Эл на капитальный ремонт двух автомобильных дорог выделено почти 196 млн руб. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На ремонт участка трассы «Шургуял — Большой Ашламаш — Кундушумбал» протяженностью 4,5 км направят 111,8 млн руб. Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить ремонт покрытия и обочин, привести в порядок трубы, обустроить остановки, нанести разметку и установить ограждения.
На ремонт участка протяженностью более четырех километров дороги «Нуж-Ключ — Пертылга — Досметкино» выделили 84,1 млн руб. Также планируется обновить полотно, отремонтировать трубы, а также оснастить трассу ограждениями и сигнальными столбиками. Работы должны быть выполнены не позднее 30 сентября 2026 года.
Средства выделяют из республиканского бюджета.