В Марий Эл на капитальный ремонт двух автомобильных дорог выделено почти 196 млн руб. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт двух дорог в Марий Эл направят почти 200 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт двух дорог в Марий Эл направят почти 200 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На ремонт участка трассы «Шургуял — Большой Ашламаш — Кундушумбал» протяженностью 4,5 км направят 111,8 млн руб. Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить ремонт покрытия и обочин, привести в порядок трубы, обустроить остановки, нанести разметку и установить ограждения.

На ремонт участка протяженностью более четырех километров дороги «Нуж-Ключ — Пертылга — Досметкино» выделили 84,1 млн руб. Также планируется обновить полотно, отремонтировать трубы, а также оснастить трассу ограждениями и сигнальными столбиками. Работы должны быть выполнены не позднее 30 сентября 2026 года.

Средства выделяют из республиканского бюджета.

Влас Северин