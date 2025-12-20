«Ак Барс» обыграл клуб «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче чемпионата КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Авторами шайб в составе победителей стали Степан Фальковский и Александр Барабанов. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов пропустил одну шайбу за 18 секунд до окончания игры. Единственный гол у «Салавата Юлаева» забил Владислав Ефремов.

После этой победы «Ак Барс» сохранил второе место в Восточной конференции с 52 очками. «Салават Юлаев» занимает девятую строчку в турнирной таблице. Следующий матч казанская команда проведет 27 декабря в Казани против челябинского «Трактора» в 17:00 по московскому времени.

Влас Северин