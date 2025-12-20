УНИКС победил петербургский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 88:75

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15).

В составе УНИКСа наиболее результативными были Пьер Дишон (24 очка) и Маркус Бингэм (19 очков и 12 подборов). У «Зенита» лучшими игроками стали Лука Шаманич (20 очков и 5 подборов), Трент Фрэйзер (19 очков) и Ноа Вонле (10 очков и 8 подборов).

На данный момент в активе казанцев 14 побед и два поражения. «Зенит» потерпел шестое поражение при 11 победах.

Следующий матч казанцы проведут 24 декабря на выезде против команды МБА-МАИ. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

