Алмаз ценой гранится

Мировые запасы алмазов могут иссякнуть в течение ближайших 20 лет. Во всяком случае, так считают в АЛРОСА. Объемы залежей драгоценных минералов оцениваются примерно в 1,8 млрд каратов, заявил на этой неделе топ-менеджер компании. При этом добыча алмазов сейчас на исторических минимумах в год из недр извлекают 90 млн каратов. Если выработка приисков будет и дальше снижаться, запасов может хватить на 50-60 лет.

Насколько справедливы такие оценки? Эксперт журнал «Экспо-ювелир» Виктор Субботин считает, что прогнозы АЛРОСА слишком пессимистичны: «Нас пугали, что и запасов нефти остается на 40 лет, ее выкачают, а следующим поколениям ничего не останется, но в любом случае на ближайшие 50-100 лет этих ресурсов все равно хватит.

Но это стимулирует рост стоимости бриллиантов в будущем, и через 10-15 лет цены на них все равно вырастут. Возможно, идет прогрев перед очередным поднятием цен. Не секрет, что под конец года и драгоценные металлы, и камни дорожают. Но я бы не доверял таким данным, они кажутся чем-то из серии теории заговора. Есть изученные рудники, но открываются и новые месторождения, находятся и крупные алмазы, и новые места их добычи. Однако на данный момент этот слой полностью изучен, и можно констатировать даже четкие суммы в каратах.

При этом рынок насыщается большим количеством синтетических бриллиантов либо подделками, и на фоне этого необходимо обосновывать гражданам, для чего вы покупаете природные камни. Они обладают лучшей инвестиционной привлекательностью, и в оценке стоимости, конечно же, превосходят искусственные. Натуральные бриллианты пользуются спросом на вторичном рынке. Возможно, подобное заявление сделано, чтобы подчеркнуть редкость натуральность бриллиантов».

По оценкам консалтинговой фирмы Kept, из-за проблем с добычей и наметившегося дефицита к 2027 году стоимость необработанного алмаза ювелирного качества может вырасти в полтора раза, до $189 за карат. Однако представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян сомневается, что потребитель увидит существенную разницу в ценах: «Вопрос денег. Если запасы падают, их становится меньше, то вырастает цена. Найдутся компании, которые готовы приобрести конкретный участок земли, вложиться в разработку, разведку, оценить запасы. Возможно, если камни станут дороже, то это еще больше гарантирует прибыль геологическим компаниям.

За последние несколько лет цены и падали, и вырастали. Сейчас стоимость бриллиантов стремится вниз. Может быть, люди перестали покупать, у них стало меньше денег, или они переключились на другие предметы роскоши — путешествия, автомобили, квартиры. Но продавать камни становится все сложнее. Это мировая тенденция. Однако цены не меняются резко. Сейчас происходит медленное падение. Если появится информация, что запасов осталось ограниченное количество и больше не будет, то спрос может вырасти и очень быстро».

По словам представителя АЛРОСА, в России находится больше половины запасов экономически рентабельных алмазов. По итогам 2024 года, на нее пришлось больше 30 % мировой добычи. Второе и третье место по этому показателю занимают Ботсвана и Ангола.

Анжела Гаплевская