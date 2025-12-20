На востоке Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме

Из-за пожара в доме 42 на Первомайской улице в Москве перекрыли движение по 4-й и 5-й Парковым улицам, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. По данным МЧС по Москве, в многоэтажном доме загорелась квартира на 15-м этаже. Пожар к этому моменту локализовали.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил об одном пострадавшем. По рассказам очевидцев, его увезли на скорой помощи. По данным РЕН ТВ, причиной возгорания могла стать новогодняя гирлянда. По некоторым данным, пожар распространился на несколько квартир.

По информации агентства «Москва», площадь пожара достигла 80 кв. м. Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения. Квартира, в которой начался пожар, полностью выгорела, пишет агентство.