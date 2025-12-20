Red Wings прокомментировала сообщения о застрявших на Шри-Ланке туристах

Авиакомпания Red Wings подтвердила задержки рейсов со Шри-Ланки в Россию и в обратном направлении. В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что Red Wings продлила проживание туристам задержанных рейсов в отелях на курортах за свой счет. Там же отметили, что авиакомпания выполнит рейсы на резервных самолетах.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне почти три дня не могут вылететь со Шри-Ланки из-за того, что у Red Wings нет свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777. За последние два дня Red Wings отменили или перенесли два рейса. Многие из пассажиров, пишет SHOT, были вынуждены самостоятельно оплачивать себе жилье. В посольстве РФ в Коломбо подтвердили, что граждане РФ обращаются в диппредставительство с жалобами на ситуацию.

Рейсы также задерживают из России на Шри-Ланку. Один из самолетов вылетел из Новосибирска по расписанию, однако через час вернулся в аэропорт. В Red Wings заявили, что «посадка самолета прошла штатно, лайнер вернулся в аэропорт вылета в строгом соответствии с требованиями безопасности полетов для дополнительной технической проверки». Авиакомпания принесла пассажирам извинения за неудобства и призвала с пониманием отнестись к ситуации.