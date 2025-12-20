Подростка из Ленобласти заподозрили в покушении на убийство двух родственников

Полиция задержала в Сясьстрое 17-летнего подростка по подозрению в покушении на убийство двух родственников. Он нанес ножевые ранения и себе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дед задержанного 18 декабря рассказал полиции о произошедшем. Сотрудники ведомства установили, что фигурант в квартире дома № 3 по улице Карла Маркса из-за разлада в семье нанес несколько ножевых ранений своим родственникам.

Правоохранители изъяли нож с места происшествия. Телефонограмма о госпитализации двух пенсионеров в среднем и удовлетворительном состоянии поступила полиции 19 декабря.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подростка задержали.

Татьяна Титаева