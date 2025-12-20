Полиция Екатеринбурга проверяет стрим-бар после избиения девушек в прямом эфире

Сотрудники полиции пришли с проверкой в стрим-бар «Хата» в Екатеринбурге, где треш-стримеры в прямом эфире избивали девушек. Об этом сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев в Telegram-канале.

Сегодня Telegram-канал «112» также сообщал о полицейской проверке в «Хате». По данным канала, у стримеров был прайс-лист — зрители могли «купить» те или иные действия во время прямого эфира. За деньги авторы контента могли заклеить себе рот скотчем или поставить кого-то из участников стрима в угол. На эфиры они часто приглашали девушек. Если с гостьями возникали конфликты, стримеры их били, сообщил «112»

По словам Дмитрия Чукреева, в баре был замечен «популярный треш-блогер Виталий Реутов», ранее осужденный за хулиганство. По данным Telegram-канала «112», в стриме он участвовал вместе с блогером Мишей Бигбоем и приятелями. Господин Чукреев допустил, что павильон со стрим-баром могут скоро снести, и уточнил, что владелец помещения сдал его незаконно. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил «РИА Новости», что проверка еще идет, после нее «будет принято обоснованное процессуальное решение».