Фаер-шоу в центре Петербурга закончилось госпитализацией экстремала

Жительницу Санкт-Петербурга задержали после инцидента во время фаер-шоу на Большой Морской улице. Петербурженка была недовольна мероприятием в центре города, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Полиция получила вызов о происшествии вечером 19 декабря. Правоохранители установили, что во время шумного пиротехнического мероприятия жительница дома в центре Петербурга сделала компании замечание, завязался конфликт. В какой-то момент петербурженка пнула канистру с керосином. Из-за этого ожоги получил 27-летний экстремал, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Петербурженку в возрасте 45 лет задержали. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева