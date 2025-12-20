В Прикамье стартовал этап Кубка Содружества по биатлону

Сегодня в Чайковском разыграны первые медали Кубка Содружества по биатлону в гонке преследования. Мужчины соревновались на дистанции 12,5 км. Лучший результат показал белорус Артем Смольский. Второе место у Даниила Серохвостова. Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Пермский биатлонист Иван Колотов финишировал на седьмой позиции, его отставание от лидера составило 1 мин 26,4 сек. Это вполне приличный результат учитывая звездный состав гонки.

Женщины преодолевали 10 км. Победила Кристина Резцова. Второе место заняла Инна Терещенко. Бронзовым призером стала Ирина Казакевич.