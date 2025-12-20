Глава СКР требует переселить жильцов аварийного дома на Театральной в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным домом, памятником архитектуры, на Театральной площади,9А в Саратове. Объект культурного наследия 1830-х годов постройки признан непригодным для проживания пять лет назад.

По данным ведомства, в этом году в одной из квартир произошло обрушение потолочных перекрытий. Несмотря на высокий уровень износа несущих конструкций и инженерных сетей, процесс расселения жильцов не ведется.

В информационном центра СКР сообщили, что меры по предоставлению гражданам нового жилья до сих пор не принимаются, сроки расселения постоянно переносятся. Многочисленные обращения собственников игнорируются.

В связи с бездействием местных властей по вопросу расселения жильцов, Александр Бастрыкин поручил главе саратовского следственного управления СКР Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Нина Шевченко