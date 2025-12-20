В Челябинске возбудили дело после того, как заключенный забросал камнями судью

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении судьи. Во время заседания 44-летний подсудимый забросал его бетонными шариками, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, 19 декабря из СИЗО №1 в Центральный районный суд Челябинска доставили фигуранта. Во время заседания, получив от судьи отказ в удовлетворении заявленного ходатайства, подсудимый достал из кармана заранее приготовленные пять бетонных шариков и, угрожая увечьями, бросил их в сторону судьи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, как заключенный получил и пронес бетонные шарики в суд. Также СК оценит действия или бездействие должностных лиц.