Четверть квартиры дочери пермского девелопера продали за 4,8 млн рублей

Одна четвертая доли в квартире, принадлежавшей дочери бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова, реализовали за 4,8 млн руб. Как следует из инофрмации на «Федресурсе», торги по продаже недвижимости были объявлены 27 ноября. Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 5,9 млн руб. включена четверть доли в праве на трехкомнатную квартиру, общей площадью 195,1 кв. м., на пятом этаже, по адресу ул. Краснова, 30. Победителем торгов указан Павел Пьянков.

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая также признана несостоятельной, выступали поручителями по кредитам строительного холдинга «Камская долина». Экс-гендиректор оценил объем неисполненных своих финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

Здание на ул. Краснова, 30 расположено в самом центре города в Ленинском районе (между улицами Краснова, Пушкина, Комсомольский проспект). Шестиэтажный дом был построен в 1999 году. Квартира, принадлежавшая дочери господина Гладикова ранее дважды выставлялась на торги по стартовым ценам 33 млн руб. и 29,7 млн руб.