Валдай «Генерал Панфилов» отправлен из Нижнего Новгорода в Саратов

Пассажирский теплоход на подводных крыльях «Генерал Панфилов» проекта «Валдай 45Р» 19 декабря покинул производственную площадку «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Нижегородской области. Он направляется в Саратов для регулярных пассажирских перевозок по Волге.

Перед отправкой судно прошло более месяца пусконаладочных работ и технических испытаний.

Как отметили в правительстве региона, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области были возобновлены пассажирские речные перевозки, прерванные 30 лет назад.

В 2025 году судна «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов-Балаково. Регулярные рейсы на судах проекта «Валдай» по маршруту Саратов – Маркс – Воскресенское – Вольск – Балаково были запущены 24 мая.

Нина Шевченко