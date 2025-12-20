460 млн руб. направят на строительство и ремонт дорог в Свердловской области

В Свердловской области дополнительно выделено 460 млн руб. на дорожные работы в четырех муниципалитетах. Соответствующие корректировки внесены в бюджет региона на 2025 год, сообщил губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольшая сумма – около 230 млн руб. – направлена Екатеринбургу на создание дорожной инфраструктуры возле новых корпусов кампуса УрФУ. Богданович получит 85,3 млн руб. на ремонт улиц Степана Разина, Пионерской и Гагарина. Верхней Пышме выделено 49,9 млн руб. для завершения реконструкции улицы Александра Козицына, Среднеуральску – 122,3 млн руб. на ремонт городских улиц.

Глава региона отметил, что финансирование направлено на обеспечение качественной транспортной доступности в связи со строительством новых объектов и улучшением состояния существующей дорожной сети.

В целом в 2025 году из областного бюджета муниципалитетам выделено 8,9 млрд руб. на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.