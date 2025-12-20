В Волгограде открылся цирк после капремонта за 2 млрд рублей

В Волгограде завершилась реконструкция цирка за 2 млд руб. Обновленный комплекс открылся после пятидесятилетнего перерыва в капитальных ремонтах, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что в ходе реконструкции были построены дополнительные корпуса для содержания животных, обновлены гримерные и технические помещения.

Заместитель генерального директора ППК «Единый заказчик» Владимир Карпов сказал, что при обследовании здания перед началом работ были выявлены аварийные несущие конструкции. Во время реконструкции заменили все устаревшие элементы здания, проложили новые инженерные сети и смонтировали обновленные конструкции купола. Площадь цирка увеличена до 10 тыс. кв.м.

Проект и реконструкция осуществлялись с учетом опыта экспертов цирковой индустрии. «Обновленное здание учитывает логистику перемещения людей, зверей и грузов внутри комплекса, чтобы никто никому не мешал, смонтировали новейшее техническое оборудование, позволяющее организовывать сложнейшие представления»,— пояснил господин Карпов.

Нина Шевченко