Путин направил послание странам Африки

Россия придает большое значение развитию дружественных и в полной мере равноправных отношений со странами Африки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в послании африканским странам по случаю проведения второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. Послание зачитал на ее открытии глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского лидера, африканские страны «обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом». В этой связи Россия и страны Африки должны наметить новые перспективные направления сотрудничества в ходе конференции, проходящей в Каире, считает господин Путин.

Он также выразил уверенность, что дискуссии на конференции позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия — Африка, который намечен на следующий год.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит в Каире в эти выходные. Россию на конференции представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Форум партнерства Россия — Африка был создан в 2019 году. Первый саммит прошел в Сочи в том же году, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Первая министерская конференция состоялась в ноябре 2024 года.

Анастасия Домбицкая