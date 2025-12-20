Под Волгоградом в Михайловке сорван капремонт школы за 88 млн рублей

В Михайловке Волгоградской подрядчик сорвал сроки капитального ремонта средней школы №7. Изначально завершение ремонта планировалось на июнь 2025 года, однако индивидуальный предприниматель Игорь Дмитриев, с которым заключили контракт в марте 2024 года, не смог исполнить обязательства полностью.

Начальная максимальная цена аукциона на капремонт школы составляла 85,17 млн руб. С господином Дмитриевым был подписан контракт стоимостью 80,5 млн руб. По нему он должен был привлечь к работам субподрядчиков. В школе требовалось обновить кровлю, инженерные сети, восстановить отмостки, установить окна и системы оповещения.

В сентябре 2024 года цена выросла до 88,5 млн руб. По новому соглашению ремонт требовалось завершить в августе.

В срок ИП Игорь Дмитриев не уложился, администрация школы оштрафовала его 15 августа на 482 тыс. руб. Только в декабре контракт с исполнителем был разорван. На тот момент, по данным «ЕИС Закупки», подрядчик выполнил обязательства на 85,6 млн руб.

Игорь Дмитриев первый раз зарегистрировал ИП в Волгоградской области в сентябре 2017 года, но в октябре 2020 года по собственному желанию ликвидировал. Новое он создал в Калмыкии в сентябре 2022 года. В портфолио предпринимателя 31 госконтракт на общую сумму 609 млн руб. 19 контрактов на 199 млн руб. отработано успешно, 16 на 289 млн руб. расторгнуты, еще четыре на 147 млн руб. в процессе исполнения. УФАС по Волгоградской области внесло ИП Дмитриева 23 июля в реестр недобросовестных поставщиков.

