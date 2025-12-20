Лавров: товарооборот России и стран Африки вырос на 13% в 2025 году

Торговый оборот России и стран Африки в 2025 году увеличился на 13%, составив $28 млрд. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на открытии второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбитская Фото: Анастасия Домбитская

«Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество,— сказал господин Лавров. — В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив $28 млрд».

Сергей Лавров прибыл в столицу Египта 18 декабря для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. На полях конференции он провел порядка 20 встреч с министрами иностранных дел стран Африканского континента.

Форум партнерства Россия — Африка был создан в 2019 году. Первый саммит прошел в Сочи в том же году, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Первая министерская конференция состоялась в ноябре 2024 года.

Анастасия Домбицкая