Ливни не пустили в Дубай

В Объединенных Арабских Эмиратах снова случился потоп из-за ливней. 19 декабря аэропорт Дубая работал с перебоями, десятки рейсов отменили, около 50 не смогли вылететь, а почти 100 — приземлится. Это коснулось и самолетов из России. Аэропорты Дубая возобновили работу в обычном режиме только к вечеру. Ливни обрушились на ОАЭ еще в середине недели. Закрывались городские парки и пляжи, власти Дубая просили жителей оставаться дома. В прошлый раз аномальные дожди прошли в апреле 2024-го. В городе случился коллапс, метеорологическое бюро Объединенных Арабских Эмиратов объявляло красный уровень тревоги.

По одной из версий, тогда потоп произошел из-за искусственных дождей. Ее власти ОАЭ отрицают. Но сейчас дело точно в погоде, говорит гид из Абу-Даби Татьяна Кулиш: «Шарджа, Аджман, Дубай тоже пострадал, но не так, как в 2024-м, во время сильного апрельского потопа. Но сливов нет до сих пор. В Абу-Даби нет такой проблемы, поскольку он расположен на северо-востоке Аравийского полуострова, вода здесь стекает. Аэропорт и другая инфраструктура, все работает.

Несколько лет подряд в ОАЭ пробовали использовать систему "искусственный дождь" — создавали облака, а потом их обстреливали. Ее особенно часто применяли осенью и зимой, и тогда всех оповещали через СМИ, что в такое-то время начнется ливень. Но последние два года искусственных дождей не было, поэтому причина наводнения, скорее всего, природная. В новых районах стараются это учитывать и делают что-то похожее на сливы, а в старых, видимо, уже не получается».

По информации из соцсетей, например, самолет из Казани в Дубай вылетел с задержкой в 11 часов. Другие рейсы переносились на несколько часов. Могут ли путешественники рассчитывать на компенсации? “Ъ FM” задал этот вопрос вице-президенту Альянса туристических агентств Алексану Мкртчяну: «Согласно российскому законодательству, путешественники, купившие туры в агентствах, находятся полностью на их попечении. Даже если самолет не вылетает по такой уважительной, как погодные условия, туроператор обязан разместить человека в отеле, предоставить трехразовое горячее питание, а потом уже разбираться с авиакомпанией, потому что у туриста нет прямого договора с перевозчиком, так как он не покупал билет напрямую.

Если турист самостоятельно покупал билеты, то авиакомпании в таком случае ведут себя по-разному. Кто-то вовремя обеспечивает проживание и питание, кто-то нет. С российской авиакомпанией ситуацию можно решить с помощью претензий и судов. С иностранной все сложнее. Одни авиакомпании идут навстречу и возвращают деньги, а другие дают ваучер, причем ограниченный по срокам, скажем, действующий в течение одного года. Есть одна авиакомпания, ее название состоит из двух слов, и с ней подобные вопросы решаются очень тяжело. Когда начался ирано-израильский конфликт, все российские компании добросовестно летали в Объединенные Арабские Эмираты через третьи страны, например, Узбекистан, а почти все эмиратские компании тут же, в течение одних суток, прекратили полеты, бросили людей, и вот с ними до сих пор финансовые вопросы не решены до конца».

По прогнозам синоптиков, уже 20 декабря в Дубае ожидается солнечная погода, она сохранится все выходные и в начале следующей недели.

Александра Абанькова