Россия выделила $2 млн на поставку продовольствия в ЦАР

Россия направит в Центрально-Африканскую Республику гуманитарную помощь на $2 млн через Всемирную продовольственную программу (ВПП). Об этом сообщил ТАСС российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

По словам дипломата, Россия уже поставляла продовольствие для ЦАР «по двусторонним каналам», теперь правительство выделило средства на поставки «именно по линии ВПП в объеме $2 млн».

Посол уточнил, что обычно российская продовольственная помощь для ЦАР включает зерновые культуры, такие как кукуруза и бобовые. Продовольствие будут закупать в России.