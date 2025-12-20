НТА вложила более 600 млн рублей в автобусный парк на Гаражном проезде

Национальная транспортная ассоциация (НТА) инвестировала более 600 млн рублей в создание нового автобусного парка в Санкт-Петербурге по адресу: Гаражный проезд, 4. Запуск предприятия состоялся 20 декабря, сообщили в НТА.

Как уточнили в ассоциации, в день первого утреннего выпуска к 8:00 из парка на маршруты вышли 96 автобусов с интервалом 1,5–2 минуты. На первом этапе площадка рассчитана на обслуживание 180 машин разных классов, количество техники планируют нарастить до 400 единиц, которые будут работать на маршрутах Петербурга и Ленобласти.

Для запуска предприятия на территории, ранее разделенной между несколькими десятками арендаторов, провели ремонт производственных и бытовых помещений. В ближайшее время на площадке намерены достроить моечный комплекс и завершить наружную отделку зданий.

Артемий Чулков