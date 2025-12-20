Пивзавод «Афанасий» зарегистрировал бренд JESUS и пообещал отдать деньги храмам

Тверской пивоваренный завод «Афанасий» зарегистрировал товарный знак JESUS. Как сообщила компания во «ВКонтакте», вырученные от продажи продукции деньги планируется направлять на возведение и реставрацию православных храмов.

В компании заявили, что рассматривают проект «как формат общения со всеми верующими, и, в частности, с молодежью, на понятном современном языке». «Для нас это способ говорить о роли христианской религии в жизни общества с уважением к традициям и церкви, без назиданий и формальностей», — указано в заявлении.

Производитель заявил, что также получил одобрение от представителей других конфессий, это «в перспективе позволяет выпускать халяльную и кошерную продукцию».

«Мы веруем, что получим одобрение и пожелание Божией помощи в трудах через освящение пивопроизводственных линий и других наших цехов», — добавили в компании.