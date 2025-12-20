Стоимость аренды «однушки» в Ижевске достигла 25 тысяч рублей к концу года

Цена аренды однокомнатной квартиры в Ижевске в декабре составляет 25,1 тыс. руб. в месяц, что на 1,8% больше, чем годом ранее. По размеру платежа столица Удмуртии занимает 42-е место среди 70 крупных городов РФ. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость съема двухкомнатной и трехкомнатной квартиры в городе за указанный период выросла на 2,8 и 0,3% — до 31,3 и 36,5 тыс. руб. соответственно. По цене аренды «однушки» Ижевск находится в рейтинге между Челябинском и Уфой.

В целом по РФ цена аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 0,1% — до 27,3 тыс. руб. По двухкомнатным и трехкомнатным прирост на 1,3 и 0,6% — до 33,9 и 42,5 тыс. руб.

«Рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности — такого рынок не видел восемь лет,— описывает динамику в целом по РФ гендиректор портала Павел Луценко.— Лишь в 2017 году показатели были схожими — в пределах от -2% до +1%, в зависимости от комнатности квартиры».

По словам господин Луценко, с тех пор съемное жилье дорожало куда весомее, особенно в последние четыре года. «Так, в 2018 году аренда поднялась на 1-4%, в 2019-м — на 5-7%, в 2020-м на 2-7%, в 2021-м — на 14-16%, в 2022-м — на 6-14%, в 2023-м — на 15-21%, в 2024-м — на 26-31%»,— приводит статистику эксперт.

Он добавил, что после резкого повышения арендных ставок в 2024 году произошла сильная коррекция, усиленная экономическим спадом, отсутствием роста доходов населения и затоваренностью рынка. «Сейчас спрос во многих городах не дотягивает до предложения, которое в целом по РФ увеличилось на 32-35% за год»,— рассказал господин Луценко.