Глава СКР потребовал доклад из-за ненадлежащего состояния дороги в Прикамье

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления по Пермскому краю о расследовании уголовного дела жителей деревни Постаноги (Нытвенский муниципальный округ). Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления по региону. Ранее жители обращались СК по поводу ненадлежащего состояния дороги до села Григорьевское. В частности, из-за щебневого покрытия регулярно происходят поломки транспортных средств, система ливневой канализации не чистится. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным «Ъ-Прикамье», оно возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Господин Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

