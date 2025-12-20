222 факта зацепинга зафиксировали на трамваях и троллейбусах Ижевска за полгода

В Ижевске зарегистрировали 222 случая зацепинга на трамваях и троллейбусах в июне—декабре. Это в десятки раз больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано только 10 фактов катания несовершеннолетних на сцепных устройствах. Такие данные озвучили на заседании комиссии по профилактике правонарушений в муниципалитете 18 декабря, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Участились также случаи проезда детей на лестницах троллейбусов, на крышах подвижного состава. Выявлены несколько опасных участков, где фиксируются хулиганские выходки подростков: Восточный поселок, городок Металлургов, городок Строителей, улицы Труда и 40 лет Победы»,— говорится в сообщении.

На заседании рассказали, что транспортники регулярно проводят рейды в популярных для зацепинга местах и совместно с общественниками патрулируют опасные участки. С нарушителями и их родителями ведутся профилактические беседы. Однако, отмечают в муниципалитете, хулиганские действия подростков «уже выходят за рамки зацеперства».

«Зафиксированы раскачка опор контактной сети, распыление перцового баллончика в салоне, оттягивание токоприемников троллейбусов, нажатие кнопок аварийного тормоза, открывание дверей салонов на ходу и даже нападение на водителя транспортного средства»,— отмечается в релизе.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал усилить работу с подростками и их законными представителями, а также «принимать жесткие меры, подключая к этому трудовые коллективы родителей».

«Нельзя допускать, чтобы из-за малолетних хулиганов страдали горожане, пользующиеся электротранспортом. Работать в этом направлении нужно сообща — контролирующим и образовательным организациям, транспортникам, правоохранительным органам, общественникам. Нарушители и их родители должны четко понимать, что ответственность за хулиганство наступит неотвратимо»,— сказал градоначальник. Он напомнил, что за проезд на открытых частях транспорта предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.