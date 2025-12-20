В Казани водитель Volkswagen влетел в пешехода и припаркованные авто: мужчина погиб

В Казани на проспекте Победы водитель Volkswagen Polo врезался в пешехода, после чего протаранил два припаркованных автомобиля и столб. 47-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

ДТП произошло накануне около 23:18 напротив дома № 194 на проспекте Победы. По предварительным данным, 38-летний водитель, имеющий стаж более 15 лет, нарушил правила выбора скорости и не справился с управлением. Автомобиль сначала снес рекламный баннер, затем вылетел на газон, где сбил пешехода, после чего протаранил припаркованные Opel Astra и Kia Soul и врезался в столб освещения.

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение, где он скончался сегодня в 01:00.

Влас Северин