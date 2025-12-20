Поезда в Архангельской области задерживаются из-за технической неисправности

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки нескольких пассажирских поездов в Архангельской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, на участке Кеньга — Малька — Хомогорская Северной железной дороги по причине технической неисправности задержаны, в частности, составы из Москвы, Котласа и Онеги в Архангельск.

Также возможны задержки поездов по направлениям Северодвинск — Вологда, Архангельск — Обозерская, Санкт-Петербург — Архангельск.

Архангельская транспортная прокуратура в настоящий момент проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров, отметили в ведомстве.

UPD: В 13:22 в СЗТП уточнили, что движение пассажирских поездов на Северной железной дороге восстановлено.

Андрей Цедрик