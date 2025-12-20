Более 40 человек покинули девятиэтажный дом в Воткинске во время пожара

45 человек эвакуировались во время пожара в девятиэтажном доме коридорного типа на ул. 1 Мая в Воткинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло вечером 19 декабря в однокомнатной квартире на четвертом этаже.

26-летний хозяин квартиры во время пожара спустя через балкон спустился на третий этаж. «Его заметил пожарный, который поднимался по автолестнице к окну для тушения,— говорит замначальника пожарно-спасательной части №14 Антон Кардапольцев.— Мужчина лежал практически без движений, даже не звал на помощь. Его эвакуировали и передали врачам скорой помощи».

Других жильцов, которые самостоятельно не могли покинуть квартиры, добавил замначальника, выводили при помощи масок-самоспасателей. «С девятого этажа на руках вынесли пожилую женщину. С четвертого спасли дедушку — он сидел на полу в квартире, куда уже начал просачиваться дым»,— рассказал Антон Кардапольцев.

Всего спасатели вывели 15 жильцов, еще 30 покинули здание самостоятельно. Возгорание на площади 33 кв. м ликвидировали 19 специалистов МЧС, привлекалось восемь единиц техники. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении хозяина квартиры.