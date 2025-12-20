Средние зарплаты в России быстрее всего растут на Камчатке и Чукотке

Самый высокий рост средних зарплат в России — почти на 40 тыс. руб. за последний год — зафиксирован на Камчатке. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

В сентябре 2025 года жители Камчатки стали получать на 38 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. На втором месте по динамике роста — Чукотка, где средняя зарплата выросла на 28 тыс. руб., на третьем — Магаданская область с приростом в 26 тыс. руб. В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ (+25 тыс. руб.) и Москва и Забайкальский край, где зарплаты выросли на 20 тыс. руб.

На Сахалине средние зарплаты за год выросли на 19 тыс. руб., в Московской области — на 17 тыс. руб., в Татарстане и Якутии — на 15 тыс. руб. Доходы жителей Еврейской автономной области увеличились на 14 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях средние зарплаты увеличились на 13 тыс. руб. В среднем по России заработная плата за год выросла на 12 тыс. руб.