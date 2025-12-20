В Татарстане завершили ремонт социально-культурных объектов за 15 млрд рублей

В Татарстане завершен капитальный ремонт 713 объектов социально-культурного назначения, общая стоимость работ составила 15 млрд руб. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме правительства республики.

Наибольшая часть средств была направлена на обновление учреждений здравоохранения — 226 объектов отремонтированы в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и республиканских программ, финансирование составило 3,4 млрд руб. В сфере образования обновлено 213 объектов, на эти цели было выделено около 6 млрд руб.

Также в текущем году отремонтированы 34 объекта молодежной политики (1,4 млрд руб), 27 объектов культуры (974 млн руб), 80 объектов по линии Министерства труда (982 млн руб) и 21 объект в сфере экологии (334 млн руб).

