В пятницу вечером ФК «Зенит» презентовал болельщикам, собравшимся в Доме книги на Невском, книгу под названием «Зенит». Петербург. 100 лет вместе», которую создал к своему юбилею. Это самое полное и наиболее красиво оформленное издание, включившее в себя историю клуба, сведения о его игроках, тренерах, фанатах, наиболее значимых вехах и достижениях. Незримая нить издания, которую должен уловить каждый, кто ознакомится с его содержанием, — связь футбольного клуба с городом на Неве, его историей и традициями, цветами и культурным кодом.

В церемонии приняли участие глава правления ФК «Зенит» Константин Зырянов, директор по коммуникациям петербургского клуба Жанна Дембо, а вел ее знаменитый комментатор Геннадий Орлов. К моменту их появления на небольшой сцене зал уже заполнили наиболее преданные болельщики. Но это были не те, кого принято называть фанатами, а, скорее, те, кому дорога история клуба, настоящие «любители старины», люди, заставшие не одну эпоху команды. Некоторые уже держали в руках заветную книгу, продажи которой начались в магазине на Невском. Выяснилось, что книга издана ограниченным тиражом в 2 тыс. экземпляров, а купить ее можно по цене 4900 рублей. Вес коллекционного тома — внушительный, два с лишним килограмма. Великолепная полиграфия. Огромное количество иллюстраций. Видно, что издание буквально «дышит» историей «Зенита».

— Я считаю, что каждый болельщик «Зенита» должен знать историю клуба, понимать, какой путь он прошел,— сказал Константин Зырянов, бывший игрок сине-бело-голубых, обладатель всех главных титулов, выигранных командой, и ставший этой осенью руководителем «Зенита». Жанна Дембо рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться создателям книги, о том, кто над ней работал, какие мысли и чувства, помимо обязательных сведений, касающихся спорта и истории, они попытались в нее вдохнуть. Главная идея — показать неразрывную связь города и футбольной команды. Тот, кто изучит историю игроков и тренеров, взлетов и падений, основных вех в развитии клуба, должен и лучше узнать тот город, который представляет «Зенит».

Основная часть издания состоит из пяти глав, выстроенных в хронологическом порядке. Каждый раздел рассказывает о наиболее значимых местах, событиях и героях того или иного исторического периода: о стадионах, тренерах, игроках — триумфаторах Кубка СССР 1944 года, чемпионах страны 1984-го и многих других.

Ключевые вехи истории Петербурга за прошедшие 100 лет в книге размечены взлетами и падениями, победами и поражениями «Зенита»: бедность и энтузиазм фабричной команды 1920–1930-х; подвиги футбольных матчей в блокаду и героическое завоевание Кубка СССР в год ее снятия; яркое чемпионство 1984-го накануне перестройки; мучительный, но азартный путь 1990-х; восхождение на небывалые высоты под крылом ПАО «Газпром» в 2000-е.

Исторические образы Петербурга и его главной футбольной команды представлены яркими иллюстрациями, множеством редчайших фотографий, культовых артефактов и архивных документов из фондов клуба.

«Создается впечатление, что команда лучше и правдивее отражает эмоциональное состояние города, чем официальные замеры,— говорится на первых страницах издания под заголовком "О чем эта книга".— В 1967 году Ленинград пафосно празднует 50-летие революции, а "Зенит" в "подарок" к этой дате едва не вылетает из Высшей лиги, показывая "уставшее лицо великого города с областной судьбой", отодвинутого на периферию (тогда команду оставили в элитном дивизионе, расширив количество его участников.— "Ъ Северо-Запад"). Начало 1980-х — по телевизору "гонки на лафетах", казалось бы, все предельно скучно, но вокруг "Зенита" уже формируется мощное фанатское движение, как и Ленинград в этот период становится центом формирования новых культур. Это новое прорвется в перестройку, но раньше — на футбольном поле в СКК, когда под рев трибун "Зенит" наконец станет чемпионом СССР...»

Эта книга, по мнению ее авторов и создателей, способ охватить взглядом эволюцию единства команды и города, игры в футбол и игры судеб. Чем-то напоминает музей: в ней собраны артефакты, персональные «витрины» и прямая речь, таймлайны, точки на карте. Тем не менее она не полна: ведь история «Зенита» продолжает создаваться.

Выход в свет издания «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» дополнил цепочку мероприятий и акций, которые футбольный клуб провел в честь своего столетия. Это и открытие новогодней елки на Невском, и фестиваль «Поющие мосты», и выставка в «Севкабель Порту» с таким же названием, как книга, и «Матч легенд», состоявшийся на «Газпром Арене» 25 мая, в дату основания клуба. По злой иронии судьбы в 2025-м команде не удалось завоевать ни одного титула — такое случилось впервые за последние шесть лет. Но, как сказал Геннадий Орлов, спорт высших достижений состоит из побед и поражений. Главное, что «Зенит» сражается за трофеи, отстаивая честь Петербурга, и у него есть болельщики, которые в него верят.

Кирилл Легков