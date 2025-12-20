Экс-сотрудник прокуратуры арестован в Петербурге по делу о незаконной миграции

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника прокуратуры и СКР Петра Петрова, обвиняемого по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, в январе 2020 года Петров совместно с иными лицами создали в Петербурге ОПГ, которая в течение пяти лет предоставляла в УВМ ГУ МВД по городу и Ленобласти подложные документы для продления сроков действия трудовых патентов и временного пребывания не менее восьми иностранным гражданам, организовав тем самым их незаконное пребывание на территории РФ.

Гособвинение особо указало, что материальное состояние Петрова, а также его обширные связи в правоохранительных органах позволяют ему, оставаясь на свободе, оказывать влияние на ход и дальнейшие результаты расследования, и не исключило возможные попытки подкупа свидетелей.

В итоге, удовлетворив ходатайство следствия, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста на срок до 8 февраля.

Андрей Цедрик