55 исторических зданий Татарстана отреставрируют в рамках федпрограммы

В Татарстане планируется реставрация 55 исторических зданий в рамках федеральной программы, рассчитанной до 2045 года. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Инвесторы уже найдены для 12 из 55 объектов, включенных в реестр программы в Татарстане. Сама программа именуется «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

Ход реставрационных работ можно будет отслеживать онлайн с помощью дорожной карты, которая функционирует для 130 объектов. Она отображает плановые сроки и текущий этап выполнения работ.

Влас Северин