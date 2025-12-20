Трамп может назначить себе компенсацию от США в $1 млрд из-за обыска ФБР

Дональд Трамп заявил, что может назначить самому себе от лица правительства США компенсацию в $1 млрд за обыск ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго в 2022 году.

Президент США пояснил, что может подать иск о незаконном обыске, и в данном случае он сам как глава страны будет должен урегулировать разбирательство. «Так что, может, я дам сам себе $1 млрд и передам потом благотворительным фондам...»— сказал господин Трамп во время выступления на митинге в Северной Каролине (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома). Американский президент также назвал странной ситуацию, при которой он должен «договариваться с самим собой».

В августе 2022 года агенты ФБР без предупреждения обыскали резиденцию Дональда Трампа во Флориде. Газета The Wall Street Journal писала, что в ходе обысков было изъято 11 комплектов секретных документов. Сам Дональд Трамп заявлял, что действия ФБР были политически мотивированы. В конце октября газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что президент потребовал от Минюста США выплатить ему около $230 млн компенсации за расследования в его отношении, в том числе и за обыски в резиденции.