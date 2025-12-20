ТАСС: ЦИК может заменить до семи членов на участников СВО

В российском Центризбиркоме в рамках планового обновления состава в 2026 году могут появиться до семи новых членов. Их могут набрать в том числе из числа ветеранов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Полномочия нынешнего состава комиссии, насчитывающего 15 человек, истекают в марте. Оценка работы действующих членов ЦИК проводится президентом, Советом федерации и Государственной думой. Решения о переназначении принимаются ими, а не в самой ЦИК. При этом законодательство не ограничивает сроки полномочий членов комиссии.

Источник ТАСС заявил, что в состав ЦИК могут принять ветеранов СВО, которые уже работают в избирательной системе. «Обсуждение и последующее внесение конкретных кандидатур ожидается с февраля», - уточнил собеседник агентства.