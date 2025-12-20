Росстандарт составил первый ГОСТ на амарантовое масло

С 1 февраля 2026 года в России начнет действовать первый государственный стандарт на нерафинированное амарантовое масло – ГОСТ 35316-2025. Об этом сообщили в Росстандарте.

Документ разработан ООО «Амарант Технология» и является частью работы по стандартизации амаранта и продукции из него, что ведомство считает перспективным направлением в агропромышленном комплексе. Ранее были утверждены стандарты на семена амаранта и амарантовую муку.

Новый ГОСТ определяет три сорта масла – премиум, высший и первый. Он регламентирует органолептические показатели продукта, включая вкус, запах, цвет и прозрачность, а также жирнокислотный состав. Это позволит предотвратить фальсификацию и подмену амарантового масла другими растительными маслами, отметили в Росстандарте.

Кроме того, ГОСТ устанавливает требования к безопасности продукта и сырья (зерна амаранта), а также к маркировке и упаковке.

Амарант (также — щирица) — род травянистых растений, некоторые виды которых культивируют для употребления в пищу. Съедобны листья растения, также из зерен делают крупу, муку и масло. Культура насыщена микроэлементами.