В Ленобласти примут меры по обеспечению работы объектов ТЭК в новогодние праздники
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил принять дополнительные меры по обеспечению работы объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона в новогодние праздники.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, особое внимание в данный период должно быть уделено качеству предоставляемых коммунальных услуг, готовности аварийных бригад для ликвидации технологических нарушений.
Кроме этого, главой региона поставлена задача провести дополнительные проверки систем и объектов, а также обеспечить работу ответственных дежурных, диспетчерских служб и систем оповещения. Координировать работу будет комитет по ТЭК.