В Ленобласти примут меры по обеспечению работы объектов ТЭК в новогодние праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил принять дополнительные меры по обеспечению работы объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона в новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, особое внимание в данный период должно быть уделено качеству предоставляемых коммунальных услуг, готовности аварийных бригад для ликвидации технологических нарушений.

Кроме этого, главой региона поставлена задача провести дополнительные проверки систем и объектов, а также обеспечить работу ответственных дежурных, диспетчерских служб и систем оповещения. Координировать работу будет комитет по ТЭК.

Андрей Цедрик