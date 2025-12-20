Правительство установило квоту на вывоз риса из России в 2026 году

В России с 1 января по 31 декабря 2026 года вводится квота на экспорт риса-сырца в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Квота составит 200 тыс. т в год. Экспортные пошлины в пределах квоты не будут взиматься, а за ее пределами установлена пошлина в размере 50% от таможенной стоимости продукции.

«Решение ... позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, --- заявили в кабмине, — а также освоить новые зарубежные потребительские рынки».

До 31 декабря текущего года действует запрет на вывоз риса-сырца, введенный с 1 июля 2022 года. В правительстве отметили, что сейчас необходимости его продления нет, потому что объем производства полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.