В Перми может появиться новый производитель медоборудования

В Перми зарегистрировано ООО «Парма Медтех», следует из данных, внесенных в «СПАРК-Интерфакс» 8 декабря. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Кроме этого компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Равноправными учредителями общества (по 50%) являются пермские предприниматели Илья Зеленый и Максим Захаров. Господин Зеленый также выступает гендиректором компании. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Господин Захаров не стал комментировать «Ъ-Прикамье» детали проекта. Согласно Rusprofile, он является учредителем еще пяти организаций, действующих на территории Прикамья. Среди них есть созвучное с новой компанией ООО «Медтех Инновации». Деловым партнером в рамках этого проекта также выступает Илья Зеленый. В мае 2025 года общество зарегистрировало товарный знак Rusmedtech. Наименование используется для обозначения аппаратуры и хирургических инструментов.

Кроме этого Максим Захаров выступает владельцем ООО СК «Буровое Оборудование» (аренда и лизинг машин), «Парма Нефтемаш» (обработка металлических изделий механическая), «Ликойл» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом), «Медико-инструментальный центр» (ремонт электронного и оптического оборудования).