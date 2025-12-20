Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) настаивает на доступе к ядерным объектам Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта… У Ирана очень развитая ядерная программа с мощным научно-исследовательским компонентом и множеством других объектов на территории страны. Есть и атомная электростанция — "Бушер", а также планы по строительству новых, в том числе, если я не ошибаюсь, совместно с Россией»,— сказал господин Гросси в интервью «РИА Новости».

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Иран обязан предоставлять доступ к своим ядерным объектам, сказал гендиректор МАГАТЭ. По его словам, решение этого вопроса — часть диалога агентства с Тегераном. «Потому что они говорят: "Это небезопасно, туда нельзя попасть". Но в таком случае вы должны допустить инспекторов, чтобы они подтвердили, что туда действительно невозможно попасть»,— сообщил Рафаэль Гросси.

В ночь на 22 июня США нанесли массированные удары по трем ядерным объектам Ирана. В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты уничтожили иранскую ядерную программу. По словам американского президента Дональда Трампа, целью ударов было остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». В свою очередь, в Иране заявили, что серьезного ущерба эти атаки не нанесли. По словам директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, ядерные объекты были эвакуированы еще до того, как США нанесли удары.