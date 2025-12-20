Денис Паслер поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что этот день объединяет тех, для кого защита интересов России и обеспечение безопасности являются приоритетной задачей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем поздравлении Денис Паслер отметил важную роль сотрудников ФСБ в борьбе с коррупцией. «В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом вы выполняете миссию, которая требует не только личного мужества, но и недюжинной выдержки, интеллекта, аналитического мышления, боевой готовности, умения действовать оперативно и решительно»,— сказал Денис Паслер.

Глава региона отметил, что Свердловская область характеризуется стабильным развитием и гражданским миром, что является важным условием для реализации планов президента по созданию безопасной среды для жизни и укреплению социальной стабильности. Губернатор пожелал сотрудникам и ветеранам органов безопасности успехов, здоровья и благополучия.