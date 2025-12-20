В Татарстане спустя чуть более пяти часов отменили режим беспилотной опасности; предупреждение действовало с 04:32 до 09:40. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя пять часов

В период действия режима беспилотной опасности в аэропортах ограничения не вводились.

Сегодня режим беспилотной опасности в республике вводился в третий раз за неделю.

Влас Северин