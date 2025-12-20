Ювелирный рынок в Челябинской области превысил 5,7 млрд рублей в 2025 году

Жители Челябинской области потратили более 5,7 млрд руб. на покупку ювелирных украшений за девять месяцев 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 7%, сообщает аналитический центр Sokolov.

В Челябинске объем ювелирного рынка в январе-сентябре увеличился в денежном выражении на 8% год к году и достиг 3,2 млрд руб. Средний чек на ювелирные украшения в Челябинской области вырос на 14% и составил 9,4 тыс. руб. В Челябинске показатель увеличился на 12%, до 9,5 тыс. руб.

В целом по России оборот ювелирных украшений по итогам девяти месяцев года составил 347 млрд руб., а средний чек — 9,9 тыс. руб. По данным руководителя аналитического центра Алины Колпаковой, доля онлайн-продаж в ювелирной рознице страны достигла 29% (28% годом ранее) от общего объема, при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка против 9,2% годом ранее.