Бастрыкин снова потребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Верхнем Уфалее

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении разрушающегося дома в Верхнем Уфалее Челябинской области. Ранее возбуждали дело по факту непризнания здания аварийным, сообщает Информационный центр СК России.

В ведомство обратилась местная жительница, несогласная с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Лермонтова в Верхнем Уфалее. Деревянное здание построили в 1955 году как временное, более 20 лет в доме не было ремонта. Поэтому строение находится в непригодном состоянии: его конструкции прогнили и разрушаются, в стенах образовались сквозные трещины, электропроводка изношена, в нескольких помещениях обрушились межэтажные перекрытия. Дом никто не обслуживает. В январе 2025 года здание признано аварийным, но расселение запланировали лишь в 2030 году.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, проблема не разрешена, жилые помещения маневренного фонда гражданам не предоставлены»,— говорится в сообщении.

В СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту непризнания здания аварийным, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад. Кроме того, региональное управление СКР возбудило еще одно дело по той же статье, но по факту непредоставления гражданам жилья маневренного фонда. Исполняющий обязанности руководителя управления Константин Правосудов доложит главе СКР о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.