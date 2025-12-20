На продажу выставили строящийся МФК в Перми

В Перми продают многофункциональный комплекс по адресу проспект Декабристов, 92. Объявление размещено на сайте «Авито»..Здание находится в процессе строительства, ввод в эксплуатацию планируется летом 2026 года. Общая площадь составляет 4,1 тыс. кв. м. Цена за кв. м. — 90 тыс. руб., общая стоимость здания — 369 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

По информации в реестре выданных разрешений на строительство, по адресу строящегося МФК планировалась реконструкция служебного гаража. Застройщиком указан Георгий Щербинин, который, по данным сайта Rusprofile, вместе с Владимиром Донским является учредителем ООО «Рива групп», которое работает в сфере строительства инженерных сооружений.