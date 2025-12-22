Президент Х5: маркетплейсам сложнее развивать продажи продуктов питания

Продукты питания, в особенности в категории fresh (продукты с коротким сроком годности), остаются «экспертной категорией», которая менее популярна на онлайн-платформах, рассказала в интервью “Ъ” президент Х5 Екатерина Лобачева. При этом есть и другие «экспертные категории», которые на маркетплейсах не так популярны, как в обычной рознице, например, крупногабаритная бытовая техника, автомобили, напольные покрытия и другие товары, пояснила она.

Развитие фуд-сегмента — более сложная история, совсем другая с точки зрения логистики, планирования и прогнозирования, считает Екатерина Лобачева. «С одной стороны, еда дает высокую частотность покупки, с другой — это категорически разный набор навыков, логистических условий, требований к транспорту и распределительным центрам, к скорости и качеству доставки»,— поясняет Екатерина Лобачева.

Подробнее о развитии продуктового ритейла и разнице между традиционной розницей и онлайном — в интервью Екатерины Лобачевой “Ъ”.

Алина Мигачёва