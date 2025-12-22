Президент Х5: дрогери долго не простоят в офлайн-рознице

Сейчас формат дрогери (магазины, специализирующиеся на продаже непродовольственных товаров повседневного спроса) испытывают сложности, связанные с развитием онлайн-торговли, рассказала в интервью “Ъ” президент Х5 Екатерина Лобачева. Формат дрогери утекает на маркетплейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Лобачева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Лобачева

Это происходит в том числе за счет скидок, промоакций, инвестиций в цену со стороны маркетплейсов, против которых сейчас выступает весь рынок, отмечает она. «Это действительно серьезная манипуляция с точки зрения монополизации канала, и здесь, я думаю, дрогери тоже долго не простоят на этом рынке»,— считает Екатерина Лобачева.

Но с таким положением столкнулись не только дрогери. Алкомаркеты сейчас испытывают серьезное регуляторное давление, а также сталкиваются со снижением потребления алкоголя за счет поколенческого сдвига и мусульманизации населения, поясняет госпожа Лобачева.

Подробнее о давлении на рынок розничной торговли — в интервью Екатерины Лобачевой “Ъ”.

Алина Мигачёва