В аэропортах Иваново и Ярославля введены ограничения

В аэропортах Иваново и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах Иваново и Ярославля были введены в 8:02 мск. К 8:34 мск их сняли, сообщила Росавиация .

Силы противовоздушной обороны в ночь на 20 декабря уничтожили 27 беспилотников над Россией. Из них 10 БПЛА сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Курской и Липецкой областями, а также акваторией Азовского моря. Еще один беспилотник уничтожили над Брянской областью.