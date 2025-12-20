Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 20 декабря силы ПВО уничтожили 27 беспилотников над пятью регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, по 10 БПЛА сбиты над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Курской и Липецкой областями, а также акваторией Азовского моря, один — над Брянской областью.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в том числе в Мордовии, Ивановской, Ульяновской, Пензенской областях. О пострадавших или разрушениях в результате налетов власти регионов не сообщали.

